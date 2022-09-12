وفد من كتلة نواب التغيير زار الطاشناق في إطار المبادرة الرئاسية

زار وفد من تكتل نواب “قوى التغيير” مقر حزب الطاشناق في برج حمود حيث التقى كتلة نواب الارمن برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان، في اطار الجولة التي يقوم بها على الكتل النيابية عارضا لمبادرته الرئاسية.
وضم الوفد النواب نجاة صليبا، ملحم خلف، حليمة قعقور، مارك ضو ورامي فنج.
وبعد اللقاء قال خلف :”كان اللقاء ايحابيا، والمبادرة الرئاسية هي نقطة تحول لاسترداد الدولة من خلال الإستحقاق الرئاسي”.
اضاف :” لبننة الإستحقاق الرئاسي أمر أساسي مفروض علينا جميعاً، ويجب أن نكون أمام مسؤوليتنا الوطنية .”
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