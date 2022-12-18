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وفد من نقابة المحامين في طرابلس زار أبرشية طرابلس الارثوذكسية
محلي
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الأحد 18 كانون الأول 2022
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زار وفد من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيبة ماري تراز القوال فنيانوس، ضم أعضاء مجلس النقابة: منير الحسيني، محمود هرموش وباسكال أيوب، إضافة الى مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين دوللي فرح، نبيل قطرة، ممثل النقابة امام المحاكم الارثوذكسية في طرابلس والكورة وتوابعهما ايلي البيطار، راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أفرام كرياكوس، في دار المطرانية في طرابلس، حيث كان في استقبالهم الوكيل العام للابرشية في طرابلس والكورة وتوابعهما الارشمندريت الاب كاسيانوس العيناتي، رئيس المحكمة الروحية الارثوذكسية في طرابلس الاب الدكتور ابراهيم شاهين، والاب نقولا داوود وزوجته المحامية مريان الحاج.
 
وتم التداول في الامور المعيشية والحياتية التي يمر بها الوطن، وتم التأكيد أهمية التعاون بين نقابة المحامين والمطرانية في محاولة لإيجاد حلول للأزمات التي نواجهها.

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