وفد نقابة المهندسين في بيروت اثار مع وزير المال عملية استعادة الحقوق

زار وفد من نقابة المهندسين في بيروت وزير المال الدكتور يوسف الخليل في مكتبه، وتم البحث في عملية احتجاز أموال المودعين عموماً واموال نقابة المهندسين خصوصاً في المصارف وكيفية استرجاع حقوق المودعين.
ضم الوفد: رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين عارف ياسين ونائب النقيب جوزف مشيلح وامين المال شارل فاخوري وعضو مجلس النقابة علي درويش.
وقد شدد الوفد على ضرورة استرداد حقوق المودعين عموماً ونقابة المهندسين خصوصاً، وكيفية تحصيل مدّخرات النقابة المحتجزة لدى المصارف من دون وجه حق وبأساليب غير شرعية مخالفةً كل الأنظمة والقوانين.
وطلب الوفد تسهيل أمور النقابة للحصول على حاجاتها المالية من (الدولار الأميركي) لتأمين متطلبات الاستشفاء للمهندسين/ت ولتأمين الحاجات التشغيلية للنقابة وخصوصا ان المؤسسات لا يمكنها ان تحصل على الدولار من منصة “صيرفة” حسب تعميم مصرف لبنان.
ووعد الوزير الخليل الوفد “بإثارة الموضوع ومتابعته مع حاكمية مصرف لبنان ومع بعض المصارف سعياً لتلبية هذه المطالب والحاجات الضرورية خصوصاً أن تأمين استشفاء الناس له الأولوية.
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