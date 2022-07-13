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وقائع كاذبة لتشويه سمعتي… القاضية عون: سأتقدم بشكوى جزائية￼
محلي
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الأربعاء 13 تموز 2022
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ردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على ما نشره شربل عازار اليوم في جريدة نداء الوطن وقالت في بيان:

“طالعنا السيد شربل عازار صباح اليوم في جريدة “نداء الوطن” بمقال مملوء أكاذيب واضاليل يزعم فيه بوقائع كاذبة لتضليل الحقيقة وتشويه سمعتي وهو لا يستحق للرد.

لذلك سأتقدم بشكوى جزائية بوجه الكاتب المذكور وصحيفة “نداء الوطن”، مع الاشارة الى ان الغياب التام للمكتب الاعلامي لمجلس القضاء اقله فقط لتوضيح الحقيقة ووقف التجني انما سيقضي نهائيا على كل ما تبقى من مصداقية للقضاء اللبناني”.

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