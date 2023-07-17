وقفة احتجاجية للتيار غداً ضد مساعي توطين النازحين… وهذه وجهتها!

أصدرت لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر بياناً جاء فيه: “اعتراضاً على القرار الاوروبي يلي قضى بابقاء النازحين السوريين بلبنان ، ووسط الصمت المهين للحكومة اللبنانية ولبعض النواب،
تضامننا كشعب لبناني واجب بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء ١٨ تموز ٢٠٢٣ الساعة ٦.٣٠ مساء أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في وسط بيروت.
واضافت لجنة الإعلام: “لنقول للعالم كلو وللاوروبيين خاصة انو ما رح نقبل تنتهك سيادتنا ولا تتغير هويتنا..ولنحثّ المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هيدا القرار”.
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