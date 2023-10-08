وقفة تضامنية ل “حركة الشعب” مع المقاومين الفلسطينيين في النبطية

نظمت “حركة الشعب” في منطقة النبطية “وقفة تضامنية مع المقاومين البواسل الذين يسطرون اروع الملاحم في مواجهة العدو الصهيوني”، وذلك عند المدخل الشمالي لمدينة النبطية قرب تمثال العالم الكبير حسن كامل الصباح.
وحمل المتضامنون الاعلام الفلسطينية، ورددوا الاناشيد الوطنية، والقى مسؤول “حركة الشعب” في الجنوب اسد غندور كلمة قال فيها :
“اليوم، وامام الملاحم البطولية التي يسطرها المقاومون الفلسطينيون الابطال في مواجهة جحافل العدو الصهيوني المتغطرس والمدعوم من اعتى دولة استعمارية وهي الولايات المتحدة الاميركية، ومن الانظمة الرجعية العربية الخانعة والمستسلمة والمطبعة، اليوم، يمكننا القول ان معركة التحرير قد بدأت فعلا، وعلى العرب الاحرار، وكل الشرفاء في العالم، المشاركة الفعلية في هذه المعركة الوطنية والقومية بامتياز. الشعارات لا تكفي ، الشعارات تؤجج وتدغدغ العقول. المطلوب مشروع مواجهة فعلية، ومشاركة حقيقية في كل عمل يصب في خدمة المعركة. ان الاوان ان ننطلق بوعي وارادة وعقل، وان نشارك بكل ما لدينا من امكانات وطاقات، والثقة بأمتنا وشعبنا العربي كبيرة جدا ، وكل التحية والتضامن والتشريك مع شعب فلسطين المقاوم. وان ما أخذ بالقوة لن يسترد الا بالقوة، وخيارنا هو خيار المقاومة في مواجهة كل التحديات التي تحدق بنا”.
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