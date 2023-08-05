وقفة تضامنيّة مع بيروت وضحايا جريمة 4 آب في ساحة تروكاديرو في باريس

أقامت لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسيّة (CCLF) بعد ظهر امس وقفة تضامنية في ساحة تروكاديرو في باريس، بعنوان: “معًا من أجل لبنان وضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت”، وتحت شعار: “العدالة غير قابلة للتصرف، النسيان لا تسامح فيه، والإفلات من العقاب لا غفران عنه”، في حضور اغترابي حاشد، احياء للذكرى السنوية الثالثة لجريمة تفجير مرفأ بيروت.
استهلّ الاحتفال بالنشيدين الوطني والفرنسي، بعدها ألقى رئيس “مواطنون لبنانيون حول العالم” الدكتور اليان سركيس كلمة باسم اللجنة، استذكر فيها ضحايا الجريمة الـ 235 وآلام 7000 جريح، مستنكراً عرقلة التحقيق القضائي، وضرب الحقيقة والعدالة. ودعا إلى “إجراء تحقيق دولي، من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وهو مطلب من أهالي الضحايا، ومن كل الشعب، والمجتمع الدولي”.
وأكد أنّ “حقيقة هذه الجريمة تأتي نتيجة حتمية لمسار منظومة حاكمة فاشلة وفاسدة ، وهذه المنظومة هي نفسها المسؤولة عن الإفلاس المالي للبلاد، ونهب الأصول المالية للمودعين وتهجير مئات الآلاف من القوى المجتمعية الحية من لبنان”.
وبعدها كانت دقيقة صمت حداداً على ضحايا التفجير، وتلاوة مهيبة لأسماء الضحايا الـ 235 . ثم، ألقى ممثل منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية احمد بن شمسي ، كلمة أشار فيها إلى “التزام منظمته السعي المستمرّ للدفع باتجاه تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية”.
ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية على وقع الأغاني الوطنية، وأطلقوا دعوات صارخة لكشف الحقيقة واحقاق العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق الّلبنانيّة-الفرنسيّة (CCLF)، تضمّ منظمات في فرنسا أسسها لبنانيات ولبنانيون وهي: لبنان التغيير (CL)، التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، مؤسسة الانتشار اللبناني ما وراء البحار (DLO)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM) ، لبناننا الجديد- فرنسا (ONL – France) ، شبكة الاغتراب اللبناني في فرنسا (TLDN-France)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية اللبنانية للجنة.
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