وقفة لأهالي حبوش احتجاجا على انقطاع المياه

نفذ أهالي بلدة حبوش، وقفة احتجاجية قرب خزان المياه المركزي بجانب مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية، تنديدا بالازمة التي يعانون منها جراء انقطاع المياه عن بلدتهم والتكاليف الباهظة التي تتضاعف عليهم جراء الازمة المعيشية الصعبة.
وألقيت كلمات لعدد من المحتجين شددت على ان “الخزان الذي نقف قربه، هو خزان مركزي لتجميع المياه فيه والتغذية بالتالي الى المحيط وخاصة بلدة حبوش التي يقع هذا الخزان في اراضيها، ولكنها لا تستفيد من اشهر من الخزان وتعاني من ازمة خانقة”.
وناشد المحتجون القيمين على مؤسسة مياه لبنان الجنوبي “التحرك سريعا، فلا يمر يوم ونسمع بأزمة في كل بلدة جراء المحسوبيات في التوزيع، وسوء التعامل حيث تعيش البلدات بحرمان من المياه رغم ان نسبة كبيرة تدفع الرسوم السنوية المتوجبة عليها”، معلنين
انهم “سيصعدون من تحركهم في حال لم يتم التجاوب مع مطلب إعادة المياه الى حبوش”.
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