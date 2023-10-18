وقفة للمصوّرين الصحافيين تضامناً مع الزملاء الجرحى.. وتحية للشهيد عبد الله

نفذت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان وقفة تضامنية، عصر اليوم، أمام مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، مع الزملاء الصحافيين الجرحى، الذين استهدفهم العدو الإسرائيلي، بينما كانوا يقومون بواجبهم الصحافي، وهم: كرستينا عاصي، إيلي برخيا، كارمن جوخدار، ديلن كولن، ثائر السوداني، وماهر المشهداني.
شارك في الوقفة، التي أقيمت وسط تدابير أمنية لقوى الأمن الداخلي والجيش، صحافيون ونشطاء وحقوقيون وممثلو عدد من النقابات وأهالي الجرحى وعدد من المواطنين، وتخللتها إضاءة شموع تحية لروح شهيد الصحافة عصام عبدالله، ومن أجل الشفاء العاجل للجرحى الإعلاميين.
وألقيت كلمات أكدت “إدانة العدوان والجرائم الإسرائيلية بحق الأهالي في فلسطين وغزة واعتداءاته الأخيرة بحق الصحافيين في لبنان، والتي ذهب ضحيتها المصور الصحافي عصام العبدالله في انتهاك صارخ لاتفاقات جنيف الـ4”.
كما دانت “قصف العدو القرى والبلدات الآمنة في الجنوب وسقوط شهداء مدنيين وجرحى بين سكان الأهالي في منازلهم، فضلا عن ارتكاباته وإجرامه بحق سكان غزة والشعب الفلسطيني وسياساته العنصرية وعدم اعترافه بحقوق الفلسطينيين المشروعة والمحقة في استعادة أرضهم بعد 75 عاما من الاحتلال والهمجية والقمع والحصار”.
من جهته، قال نقيب المصورين الصحافيين علي علوش: “هذا العدو لا يتورع عن استمرار إجرامه وارهابه وسط دعم أميركي وغربي وأوروبي له، وسط غياب وتشتت عربي واضح”.
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