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وقف عمليات اخلاء المستوطنين من غلاف غزة بسبب حدث أمني كبير ودعوة للنزول للملاجئ
إقليمي/دولي
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الأحد 08 تشرين الأول 2023
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تحدثت مصادر عبرية عن “وقف عمليات اخلاء المستوطنين من مناطق غلاف غزة بسبب حدث أمني كبير ودعوة المستوطنين للنزول للملاجئ”.
يذكر بان الجيش الإسرائيلي قرر إخلاء 25 مستوطنة وكيبوتس في غلاف غزة اثر معركة طوفان الاقصى.
وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده لقتال المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.
واوضح المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للصحافيين إن “مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة”، مؤكدا أن القتال مستمر “لإنقاذ الرهائن” الذين يحتجزهم مسلحون فلسطينيون في إسرائيل.

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