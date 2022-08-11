وليد فياض: سنحصل من العراق على مليون طن من الفيول العراقي بدءا من ايلول

اشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث للـ”OTV”، إلى “اننا سنحصل من العراق على مليون طن من الفيول العراقي بدءا من ايلول، وننتظر استكمال بنود الاتفاق الحالي وحصول لبنان على حصته المتبقية والبالغة 180 الف طن من الفيول”.
واوضح، “اننا سنزور الجزائر لتفعيل التعاون في مجال الطاقة بما يساهم برفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي”، لافتاً إلى “اننا نسعى مع مجلس إدارة كهرباء لبنان الى وضع تعرفة جديدة تراعي ظروف اللبنانيين وتبقى اقل من كلفة الاشتراك بالمولدات”، مضيفاً “اننا نرحب بالهبة الايرانية اذا لا تعرض لبنان للعقوبات”.
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