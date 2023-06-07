ولي العهد السعودي يبحث في العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الأميركي

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في جدة، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
تم خلال الاجتماع، بحسب وكالة “واس” “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها”.
حضر الاجتماع سفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب الأميركي مستشار بلينكن ديريك شوليت والسفير الأميركي في الرياض مايكل راتني، ومساعدة وزير الخارجية الاميركي باربرا ليف، وتوم سوليفان نائب رئيس موظفي أنتوني بلينكن.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا