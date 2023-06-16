ولي العهد السعودي يعرض وماكرون المستجدات الدولية والاقليمية

عقد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا ثنائيا موسعا في قصر الاليزيه، في حضور وفدي البلدين، بحسب وكالة الانباء السعودية “واس”.
ونقل ولي العهد في مستهل الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الى الرئيس الفرنسي الذي حمله تحياته للملك السعودي.
وجرى خلال الاجتماع “استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما وتم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها”.
وحضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، سكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.
فيما حضره عن الجانب الفرنسي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاترين كولونيا، سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، أمين عام الرئاسة الكسي كولير، رئيس الأركان الخاصة اللواء قوات جوية فابيان مندون، المستشار الدبلوماسي للشيربا G20 -G7 لرئيس الجمهورية إيمانويل بون، مستشار شمال إفريقيا والشرق الأوسط برئاسة الجمهورية باتريك دوريل، ومستشارة التصدير والسياسة التجارية فيكتوار فاندفيل”.
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