ولي عهد الكويت يستقبل ميقاتي

إستقبل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في الرياض، قبيل انعقاد القمة العربية- الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وشارك في اللقاء ، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المال يوسف الخليل و الصناعة جورج بوشكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة.
وحضر عن الجانب الكويتي وزير المال عبد محمد الرشيد، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.
وفي خلال اللقاء جرى البحث في العلاقات بين البلدين، واشار الرئيس ميقاتي الى انه “سيزور الكويت على رأس وفد وزاري مطلع السنة الجديدة، وأن هناك العديد من الملفات التي سيتم بحثها”.
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