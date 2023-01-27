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وهاب: أين وزارة المالية؟
محلي
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الجمعة 27 كانون الثاني 2023
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غرّد رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر “تويتر”: “بعد حسابات أجريناها وكلف بها خبراء تبين لنا أن الدولة إذا قبضت فقط ضريبة tva من أصحاب المولدات تستطيع أن تحصل على أكثر من 400 مليون دولار سنويًا. أين وزارة المالية؟”

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