وهاب: الأجهزة تملك التفاصيل

غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر “تويتر”، قائلاً: “هل يجرؤ المسؤولون التحقيق في عشرات الحقائب المحملة بالدولارات التي مرت عبر مطار بيروت ووصلت إلى أحزاب ومرشحين في بعض المناطق لخوض المعركة الإنتخابية . الأجهزة تملك التفاصيل”.
غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر “تويتر”، قائلاً: “هل يجرؤ المسؤولون التحقيق في عشرات الحقائب المحملة بالدولارات التي مرت عبر مطار بيروت ووصلت إلى أحزاب ومرشحين في بعض المناطق لخوض المعركة الإنتخابية . الأجهزة تملك التفاصيل”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا