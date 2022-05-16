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وهاب: الأجهزة تملك التفاصيل
محلي
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الإثنين 16 أيار 2022
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غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر “تويتر”، قائلاً: “هل يجرؤ المسؤولون التحقيق في عشرات الحقائب المحملة بالدولارات التي مرت عبر مطار بيروت ووصلت إلى أحزاب ومرشحين في بعض المناطق لخوض المعركة الإنتخابية . الأجهزة تملك التفاصيل”.

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