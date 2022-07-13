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وهاب: الكلام عن عودة النازحين تضييع للوقت￼
محلي
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الأربعاء 13 تموز 2022
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غرّد رئيس التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر”: “الكلام عن عودة النازحين السوريين تضييع للوقت. عندما يفك الحصار عن سوريا وتبدأ عملية الإعمار تبدأ العودة دون منة من أحد وعندها سيفتش اللبناني عن عامل سوري بالسراج والفتيلة”.

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