وهاب: الكلام عن عودة النازحين تضييع للوقت￼

غرّد رئيس التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر”: “الكلام عن عودة النازحين السوريين تضييع للوقت. عندما يفك الحصار عن سوريا وتبدأ عملية الإعمار تبدأ العودة دون منة من أحد وعندها سيفتش اللبناني عن عامل سوري بالسراج والفتيلة”.
غرّد رئيس التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر”: “الكلام عن عودة النازحين السوريين تضييع للوقت. عندما يفك الحصار عن سوريا وتبدأ عملية الإعمار تبدأ العودة دون منة من أحد وعندها سيفتش اللبناني عن عامل سوري بالسراج والفتيلة”.
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