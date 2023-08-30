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وهاب: كلام الشيخ الصايغ هو الفيصل والجريء والحريص على الموحدين
محلي
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الأربعاء 30 آب 2023
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب على منصّة “أكس”: “كلام مرجعنا الشيخ أمين الصايغ حول أحداث السويداء هو الفيصل والكلام الجريء الحريص على الموحدين المسلمين وموقعهم وموقفهم ومستقبلهم والمطلوب من الجميع أن يكونوا تحت سقف هذا الموقف”.

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