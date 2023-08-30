وهاب: كلام الشيخ الصايغ هو الفيصل والجريء والحريص على الموحدين

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب على منصّة “أكس”: “كلام مرجعنا الشيخ أمين الصايغ حول أحداث السويداء هو الفيصل والكلام الجريء الحريص على الموحدين المسلمين وموقعهم وموقفهم ومستقبلهم والمطلوب من الجميع أن يكونوا تحت سقف هذا الموقف”.
كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب على منصّة “أكس”: “كلام مرجعنا الشيخ أمين الصايغ حول أحداث السويداء هو الفيصل والكلام الجريء الحريص على الموحدين المسلمين وموقعهم وموقفهم ومستقبلهم والمطلوب من الجميع أن يكونوا تحت سقف هذا الموقف”.
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