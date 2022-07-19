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وهاب: يا أركان الدولة… إستحوا بقا
محلي
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الثلاثاء 19 تموز 2022
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غرَّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر تويتر كاتباً: “يا أركان الدولة الذين تحمون مافيا المولدات . إستحوا بقا إرفعوا التسعيرة وأمنوا الكهرباء القرار بحاجة لعشرة دقائق من وقتكم . التردد من قبلكم مشبوه وأنتم شركاء.”

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