وهاب: يبدو أن وزير المال يصرف أموال فقط لميليشيات النهب في لبنان

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب على منصّة “أكس”: “طبيبة لا يتجاوز عمرها الثلاثين عاماً تعرضت لحادث في سيريلنكا مع شقيقها الطبيب وحالتها تستدعي نقلها بطائرة طبية إلى لبنان . منذ يومين نحاول مع الهيئة العليا للإغاثة لم نصل الى نتيجة لأن وزير المالية غير متجاوب ويبدو أنه يصرف أموال فقط لميليشيات النهب في لبنان”.
وأضاف: “لقد أمن أهل الطبيبة خمسون ألف دولار من إيجار الطائرة وبقي مبلغ سبعين ألفاً لتأمين النقل . ووزير المال يبدو بأن ليس لديه أولاد ليعرف قيمة الولد . أدعو الرئيس ميقاتي لحل الموضوع بالسرعة المطلوبة وإلا سنحمل الجميع المسؤولية في حال عدم إتمام العملية”.
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