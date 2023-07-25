ياسين: نعتمد على 3 ركائز لتخفيف مخاطر الحرائق

أبدى وزير البيئة في الحكومة المستقيلة ناصر ياسين تخوفه من خطر اندلاع الحرائق خلال موسم الحرائق الذي يمتد من شهر 6 الى شهر 10، خاصة مع ارتفاع موجات الحر والتغيرات المناخية، لافتاً الى أن دور وزارة البيئة هو الوقاية والتوعية للتخفيف من المخاطر عبر 3 ركائز: الوقاية والارشادات، الرصد والمراقبة، وفرق المستجيب الأول في البلدات.
وفي حديث لصوت المدى، أكد ياسين أن هناك 18 محمية في لبنان لديها لجان ادارية تضع خطط تم تطويرها للحد من الحرائق التي قد تضربها وذلك عبر التدخل المبكر والعمل على الحد من هذه المخاطر وتنظيفها دورياً، مشيراً الى أن هناك توعية اكثر لدى الناس من مخاطر الحرائق، في المقابل هناك تعديات كثير على الغابات والاحراج لأسباب شخصية كتوسيع الأرض او غيرها وهنا على القضاء ان يكون حازماً أكثر.
ياسين كشف أن كلفة معالجة الحرائق تصل الى عشرات الاف الدولارات بوقت موارد لبنان قليلة، ويجب دعم الدفاع المدني الذي يعمل باللحم الحي
أما فيما خص الموضوع الشائك على الساحة اللبنانية اليوم، فأكد ياسين أنه يجب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بغض النظر عن التحفظات التي تبديها بعض الأطراف في ظل هذه الظروف، كما أنه في حال تعذر هذا التعيين على نواب الحاكم ان يبقوا كتصريف اعمال، علماً أن الضمانات التي يطلبونها منطقية، كما أنه لا يمكن أن يكون في حاكمية مصرف لبنان ممارسات أو أنشطة غير رسمية، فهذه المؤسسة لا يجب ان تشوبها شابهة.
وأشار ياسين الى أن فكرة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع مطروحة للبت بمسألة حاكمية مصرف لبنان ونوابه.
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