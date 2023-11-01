ياسين يكشف مصادر تمويل خطة الطوارىء

لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين الى انّها المرّة الأولى في تاريخ لبنان توضع خطّة طوارئ استباقية تعزز جهوزية كل القطاعات المرتبطة بإغاثة الناس في حال اندلاع الحرب، مشيرًا الى أن هذه الخطّة لها القدرة على استيعاب تعديلات معينة ومنفتحة على كل الإقتراحات.
واشار ياسين عبر صوت لبنان الى أن الحكومة تبحث مع وزارة المال والمنظمات الدولية من اجل الحصول على التمويل في حال توسعت عمليات النزوح.
وقال: “هناك ثلاث طرق للتمويل: الأول عبر الخزينة لفتح اعتمادات للأمور الملّحة، الثاني عبر منظمات الأمم المتحدة، والثالث من خلال طرح الحاجة الضرورية لدعم مالي للمنظمات الدولية والدولة اللبنانية من أجل تنفيذ كل أقسام هذه الخطوة.”
وأضاف: “وزير المال يعمل على جمع جزء من ايرادات الوزارة لدعم الخطة.”
ولفت الى أن “المنظمات الدولية أمنّت المساعدات لعدد كبير من النازحين ونحن بحاجة الى تمويل أكبر في حال ازدادت أعدادهم”.
وأكدّ ياسين أن لبنان ليس قادرًا على مواجهة الحرب لذلك علينا تجنيب لبنان من الحرب وحمايته من توسّع الإعتداءات والعمل على المسار الانساني والإغاثي.
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