“يبدو انتوا بوادي و الزعران بوادي آخر”.. فجر السعيد في أول تعليق لها بعد منعها من دخول لبنان

غرّدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على حسابها عبر “تويتر”، كاتبًا: “ترا أنا مو نايمه من البارح فلوسمحتوا خففوا أفلام المقاولات عن منعي من دخول لبنان ليما أصحى من النوم وأقصلكم القصة كاملة… Bonne Nuit للاخوة الأشقاء اللبنانيين”.
وأضافت، “أمّا الأخوة اللي محتلين القرار في الدولة الشقيقة لبنان وقرارهم يعلوا على قرار وزير الداخلية والاعلام وسلطتهم أكبر من الدولة بينما معزبتهم إيران تتقرّب للسعودية هالأيام فياعيب الشوم معقول هذي أفعال زلمكم… يبدو انتوا بوادي والزعران بوادي آخر”.
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