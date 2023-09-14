يحشوشي يستقيل من رئاسة نادي الحكمة

اعلن رئيس نادي الحكمة ايلي يحشوشي، عن استقالته من مهامه، وذلك خلال مقابلة إذاعية، علماً أن توقيت الاستقالة جاء في ظرف دقيق، حيث يستعد النادي لبطولة لبنان لكرة السلة، كما يخوض غمار الموسم الجاري بكرة القدم.
وكان يحشوشي أشار في اللقاء، بأن لديه قناعة تامة بإمكانيات المدرب غسان سركيس، وان المدة الزمنية للعقد الموقع معه وهو ثلاث سنوات، جاء انطلاقاً من ذلك، لافتاً انه يمتلك الحق بتوقيع عقوداً، بما يضمن مصلحة ناديه، انطلاقاً من آلية العمل المؤسساتي.
وطمأن يحشوشي الجماهير الحكماوية، بأن فريق هذا الموسم افضل من المواسم السابقة، رغم عمليات الرحيل التي شهدها مؤخراً، وأنه مسؤول عن كلامه، خاصة وأنه تم ايجاد توليفة من اللاعبين، بما يضمن توافر تشكيلة متكاملة سواء في ارض الملعب أو على مقاعد البدلاء
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