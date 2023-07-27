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يروج المخدرات على متن دراجة آلية مسروقة… وقوى الأمن بالمرصاد
محلي
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الخميس 27 تموز 2023
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية.

بتاريخ 15/07/2023، وبعد عملية رصد وتعقّب، قامت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية بتوقيف المدعو:

ع. ج. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية) حسب أقواله
بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدّرات على متن دراجة آلية نوع “لاندي” لون أسود دون لوحات-تبيّن أنها مسروقة-. وبتفتيشه، تم ضبط:

/10/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين.
/36/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة السالفيا.
/21/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة الماريجوانا.
/41/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة حشيشة الكيف.
مبلغ مالي وهاتف خلوي.

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