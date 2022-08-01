يروّج المخدّرات في الفنار… وقوى الأمن تلقي القبض عليه وأحد زبائنه بالجرم المشهود

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة تجّار ومُروّجي المخدّرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لهذه الشّعبة حول قيام مجهول بترويج المواد المخدرّة في منطقة الفنار.
على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته ويدعى:
ر. س. (مواليد عام 1973، سوري)
بتاریخ 22-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان تواجده داخل منزله في محلة الفنار، حيث قامت إحدى دورياتها بمداهمته وأوقفت المروّج أثناء قيامه ببيع المخدّرات لأحد زبائنه الذي تمّ إلقاء القبض عليه، ويدعى:
أ. م. (مواليد غام 1988، لبناني)
بتفتيشهما والمنزل تم ضبط: /13/ غ من مادة الكوكايين مُعدّة للترويج داخل /7/ مظاريف، وهاتفين خلوييّن، ومبالغ مالية.
بالتحقيق معهما، اعترف (ر. س.) بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن، وأنّه ينشط بعمليات الترويج في محلة الفنار. كما اعترف الثاني بتعاطي المخدّرات وبأنّه يستحصل عليها من الأول.
أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناء على إشارة القضاء”.
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