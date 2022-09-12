يزبك: لا يمكن الخروج من الازمة إلّا من خلال لبننة الاستحقاق الرئاسي

رأى النائب غياث يزبك في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”، ان “كلام البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي بالأمس، يتناغم مع خطابه الرئاسي”، مشيراً الى ان “القوات اللبنانية تتفق مع الراعي حول تفسيره للرئيس القوي”.
وشدد على ان “واجب الرئيس الجديد ان يتواصل مع كل المكونات اللبنانية، ولا سيما خاطف البلاد حزب الله، وان يكون الحوار ندّياً إذ لا يمكن للرئيس تغطية مهاجمة الحزب للدول العربية أو سلاحه القاتل للدولة اللبنانية”.
وقال: “ان المطلوب من الرئيس مقاربة كل مشاكل لبنان، وان يعرف كيفية اعلاء شأن اتفاق الطائف، والا يكون رئيساً مستقوياً بفصيل مسلح يشكل الدويلة”.
وأوضح ان “القوات منذ الاطلالة الاولى بعد الانتخابات النيابية، أبدت استعدادها للتلاقي مع السياديين والمستقلين كافة”.
واشار الى “انه لا يمكن الخروج من الازمة إلا من خلال لبننة الاستحقاق الرئاسي، معتبرا ان “القول ان مصير البلد مرتبط بالخارج هي عملية تآمر على خلاص لبنان”.
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