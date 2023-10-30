يزبك من جلالا: وحده المحور من يحمل لواء فلسطين

رأى رئيس الهيئة الشرعية في “حزب الله” الشيخ محمد يزبك أن “من يراهن من العرب أو المسلمين على إمكان القضاء على “حماس” أو المقاومة في فلسطين ليسلم، نقول لهم لن تسلموا وستهدد عروشكم وإداراتكم وليكن ما جرى في أفغانستان شاهدا على ذلك”.
وأكد يزبك في خلال حفل تأبيني أقامه “حزب الله” للشهيد على طريق القدس مصطفى حسين زعيتر في بلدة جلالا، أن “الصهاينة لم يتغيروا منذ العام 1948، فالمسألة هي واحدة والذئاب هي نفسها لكن الأدوات تغيرت، والإجرام والقتل نفسه لكن بأدوات أكثر تطورا”.
وتابع الشيخ يزبك:” نريد أن نكون إلى جانب أهلنا في غزة، وإذا أراد العدو أن يفتح حربا فنحن أهل لها وسندافع عن أهلنا وشعبنا بكل ما أوتينا من قوة، ونحن على يقين بأننا من سينتصر في تلك الحرب بإذن الله”.
ورأى أن “ما يحدث في غزة ليس مسألة مرتبطة بـ”حماس”، إنما هناك انتقام وحشي وجبان ضد الشعب الفلسطيني كله، فقد سقط أكثر من 100 شهيد في الضفة الغربية وجرى اجتياح مخيم جنين وبعض مناطق الضفة”.
وختم يزبك: “واجبنا أن نكون الى جانب شعبنا في فلسطين، وسنبقى الى جانبهم، ووحده المحور من يحمل لواء فلسطين وهو المعني بالقضية الفلسطينية”.
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