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يسبب فقدان البصر.. سحب “الدواء الخطير” من أسواق باكستان
صحة
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الأحد 24 أيلول 2023
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قال وزير الصحة الباكستاني نديم جان إنه تم سحب دواء يؤخذ عن طريق الحقن من الأسواق بعدما كان سببا في عدوى شديدة بالعين وفقد البصر لدى مرضى السكري في إقليم البنجاب، كما أمر بإجراء تحقيق بينما تبحث الشرطة عن الموردين.

وصرح وزير الصحة الباكستاني، الأحد، بأنه تم رفع قضية ضد اثنين من الموردين الهاربين للحقن المعروفة باسم “أفاستين” المصنعة محليا.

وشكلت حكومة البنجاب لجنة من 5 خبراء للنظر في الأمر وتقديم تقرير خلال 3 أيام.

وقال وزير الصحة في إقليم البنجاب، جمال ناصر، إن مرضى السكري في لاهور وكاسور ومناطق أخرى يتلقون حقن “أفاستين” لمعالجة تلف الشبكية.

وأدى الحقن بالدواء إلى حدوث التهاب خطير، ما تسبب في النهاية إلى فقد البصر لعشرات المرضى.

المصدر: sky newsبالعربية

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