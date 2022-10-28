يسرق أسلاكًا كهربائيّة عن الشبكة العامّة… وقوى الأمن توقفه

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
“توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن قيام أشخاص بسرقة أسلاك وكابلات كهربائية عن الشبكة العامّة في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.
باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وتمكّنت من معرفة هويّات المتورطين، ومن بينهم:
- م. د. (مواليد عام 1994، سوري)
نتيجة المتابعة، أوقفته دورية من الشّعبة بتاريخ 24-10-2022 في محلّة برج حمّود. واعترف أنّه يُشكّل مع آخرين عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامّة، بحيث يقومون بتجميعها في إحدى البؤر تمهيدًا لبيعها في وقتٍ لاحق.
أودع الموقوف المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المتورّطين”.
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