يعقوبيان: صورت ورقتي لقطع الطريق على الدجل

غرّدت النائب بولا يعقوبيان عبر حسابها على “تويتر”، من الضروري أن يكون الانتخاب شفافاً واضحاً، من الضروري أن يعرف الناخب كيف صوّت النائب، صحيح أن التصويت سري الا انه من حق كل نائب ان يطلع الناس لمن اعطى صوته ولماذا”.
وأضافت يعقوبيان، “صورت ورقتي فقط وهذه حريتي، ولأني اعرف اننا كمجموعة مستهدفون اكثر من غيرنا! وفي كل عملية انتخاب كان يتم تضليل الناس والتدليل علينا بأن بعضنا لم يصوت كما صرح، لذلك اقترحت على الزملاء أن يصوروا أوراقهم أن ارادوا، وذلك لقطع الطريق على الدجل الذي كنا نشهده بعد كل عملية اقتراع”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا