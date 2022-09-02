يعقوبيان: مواصفات الرئيس يجب أن تكون خارج التركيبة الحالية￼

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أن “غداً خلال اطلاق المبادرة الرئاسية الإنقاذية سنطلق رؤية وبرنامجا ومعايير وسنحاول اعادة الاعتبار للسياسة اللبنانية والقرار اللبناني ولهذا السبب دعينا الى مؤتمر صحافي يوم غد”.
ورأت يعقوبيان في حديث تلفزيوني أن “القوي اليوم هو القادر أن يعمل فارقا في حياة الناس والذي يمنع لبنان من ان يكون ساحة صراع للعالم كله”، مؤكدة أن “الوقت حان لنحترم دستورنا ومواصفات الرئيس يجب أن تكون خارج التركيبة الحالية”.
وكشفت يعقوبيان أن “النائب أشرف ريفي وقّع معنا على قوانين عدة وهناك لقاءات دورية مع العديد من النواب المستقلين ونلتقي لتقريب وجهات النظر”.
وشددت في حديثها على انها “لن تدخل اليوم في الاسماء خوفا من حرقها ولتحصين هذه المبادرة الى حين الوصول الى هذا الموضوع بعد انتهاء المشاورات”.
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