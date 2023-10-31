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يعقوب الصراف يكشف بالخرائط والوثائق دور لبنان في حرب غزة
حوار اليوم
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الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
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يعقوب الصراف يكشف بالخرائط والوثائق دور لبنان في حرب غزة

حوار اليوم مع الوزير السابق يعقوب الصراف

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