يفهم اللهجات العربية.. غوغل تطلق Bard بـ40 لغة جديدة

شركة غوغل تزوّد منصتها الذكية “بارد” بالقدرة على فهم مختلف لهجات العربية التي يتحدث بها المستخدمون في الشرق الأوسط، وهو ما يتيح لمستخدمي المنصة الكتابة بلغاتهم العامية، من دون الحاجة إلى استعمال الفصحى.
زوَّدت شركة غوغل منصة “بارد” بالقدرة على فهم مختلف لهجات العربية التي يتحدث بها المستخدمون في الشرق الأوسط، وهو ما يتيح لمستخدمي المنصة الكتابة بلغاتهم العامية، من دون الحاجة إلى استعمال الفصحى.
كما زوَّدت الشركة “بارد” بفهم مُتحدثي اللغة العربية الذين يتحدثون لبعض الكلمات المُعرَّبة من الإنجليزية أو الفرنسية في حياتهم اليومية، لذلك قامت بتدريب “بارد” على فهم تلك الكلمات، مهما اختلفت لهجة المستخدمين.
وقالت الشركة إنَّ قدرة الرد على تساؤلات المستخدمين ومناقشتهم باللغة العربية ستفتح مجالاً واسعاً لاستكشاف قدرات “بارد”، والاستفادة منها للحصول على أفكار مبتكرة بشأن موضوعات ومجالات مختلفة.
“بارد” تتحدث 40 لغة
وتعد مزايا “بارد” باللغة العربية جزءاً من تحديث ضخم حصلت عليه منصة غوغل الذكية، حيث قدّمت الشركة المنصة بـ40 لغة جديدة.
وإلى جانب العربية، شملت هذه اللغات الجديدة الصينية والإسبانية والهندية والألمانية والسواحلية، وذلك بحسب ما كشفته غوغل في مدونة لكبير مديري المنتجات في الشركة، جاك كراوزيك.
بدوره، أوضح مدير تسويق منتجات غوغل في الشرق الأوسط، نجيب جرار، أنَّه على مستوى الاستكشاف، سيكون بإمكان الحصول على رؤى ووجهات نظر متعددة بشأن أي موضوع يحاول التعرف أكثر على جوانبه.
وأكد أنَّ “بارد” باللغة العربية سيعتمد على أسلوبه المعهود، وهو تقديم 3 مسودات لإجابته على أسئلة المستخدم، ما يفتح المجال أمام الأخير للحصول على معلومات متنوعة عن ذات الموضوع.
وسيكون “بارد” كذلك متمكناً في مسائل تبسيط المعلومات واختصار المحتوى وتلخيصه للمستخدم، ما سيوفر عليه المزيد من الوقت والجهد خلال عمليات البحث في موضوع عام.
ويمكنه من الوصول إلى معلومة عن جزئية محدَّدة ودقيقة في هذا الموضوع، عبر طرح سؤال مباشر وواضح عمَّا يرغب في معرفته.
المصدر: الميادين
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