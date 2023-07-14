يمنى الجميل: المادّة 13 من قرار البرلمان الأوروبي تقضي على آمال عودة النازحين

لفتت يمنى بشير الجميّل إلى أنّ “المادّة 13 من قرار البرلمان الأوروبي يشكّل مقدّمة لتوطين النازحين السوريين في لبنان، ويقضي على آمال عودتهم الآمنة والسليمة الفورية، نظرًا لخطورة الإستمرار بالوضع الحالي”.
وأشارت عبر تويتر إلى أنّ “الأخطر من ذلك هو الصمت الرسمي وتمادي بعد الجهّات الداخلية بخلق أجواء إنتصارات، وهميّة لبعض مواد هذا القرار التي أصبحت من دون جدوى بظلّ وجود المادّة 13 التي تعرّض لبنان لخطر الزوال في المستقبل القريب”.
وشددت الجميل على “أننا نطالب الدولة بالتحرّك فورًا كما الأحزاب والجهّات الداخلية بالكفّ عن الدفاع عن هذا القرار، كونه قرار متكامل لا يجزّأ، ونطالب حزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية بتعليق عضويتهم في الـ”EPP” لحين التراجع عن هذا القرار”.
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