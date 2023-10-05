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يمنى الجميل تنتقد الصمت الدولي: هذا ما تحضرونه مع النزوح السوري
محلي
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الخميس 05 تشرين الأول 2023
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رأت يمنى بشير الجميل أن شعباً باسره بشحطة قلم يهجر من موطنه في كاراباخ. وكأن التاريخ يعيد نفسه ودائما على مذبح لعبة الأمم وانانية وكذب ونفاق مجتمع دولي متواطئ”.

وأضافت الجميل على “إكس”: “صمتكم مخيف ومجرم… انتم من يشهر معركة حقوق الانسان وحقوق الشعوب بتقرير مصيرها على كلّ مفترق ومحطة ومناسبة، بينما حقيقة ما يجري بالفعل هو بمكان آخر، اليوم لا للحصر تتفرجون على ابادة ارمنية جماعية تتجدد.

وختمت: “من يدري، فهذا ربما ما تحضرونه لنا في لبنان مع قوافل وموجات النزوح السوري المدبرة…”

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