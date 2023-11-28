يمنى الجميل: قوّتنا أننا صارمون وواضحون في مواقفنا الوطنية السيادية

كتبت يمنى بشير الجميل عبر حسابها على منصة “اكس”: “لقد قلنا ما قلناه. لست في وارد التوضيح أو الدخول في تلك المتاهة. لكن ماذا لو طرق بابَنا لبنانيٌّ هارب من الحرب؟ هل أسأله من أي قرية أو منطقة أنت وعلى أساسها أستقبلك أم لا؟ وهل أقف مع الغريب ضدّ اللبناني؟ قوّتنا أننا صارمون وواضحون في مواقفنا الوطنية السيادية وتطبيق القرارات الدولية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور وعدم تفرّد أي طرف بتحديد مصيرنا في الحرب أم في السلم. وقوّتنا أيضاً أننا نلتزم قيمنا وأخلاقنا المسيحيّة واللبنانيّة. لا تناقض بين الخطّين”.
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