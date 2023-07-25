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ينشط بترويج المخدرات.. فأوقف في أنفه
محلي
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الثلاثاء 25 تموز 2023
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في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 21-7-2023 في محلّة أنفه، من توقيف مشتبه به بجرم ترويج مخدّرات، ويدعى: ح. ي. (مواليد عام 1975، لبناني).

وبتفتيشه، ضَبَطَت بحوزته:

– 65 ظرفًا بداخله مادة الكوكايين، وزنها حوالي 195غ قائم.

– 3 أكياس نايلون بداخلها مادة الكوكايين، وزنها حوالي 26غ قائم.

– علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين وزنها حوالي 13غ.

– علبة بلاستيكية بداخلها عدد كبير من الأوراق البيضاء مربّعة الشكل، معدّة لتوضيب الكوكايين.

– ميزان حسّاس.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

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