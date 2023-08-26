“يوتيوب” تختبر ميزة جديدة في البحث.. تعرّف إليها

أعلنت منصة الفيديو “يوتيوب” أنّها تختبر ميّزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن المقاطع الصوتية والموسيقية عبر أصوات الدندنة التي تحاكيها.
وقالت “غوغل” عبر موقعها الرسمي إنّها بدأت إطلاق الميزة الجديدة لعددٍ محدود من مستخدمي تطبيق “يوتيوب” في نظام “أندرويد”.
ويُمكن للميزة الجديدة تحديد المقاطع الموسيقية والغنائية المتاحة في “يوتيوب” استناداً إلى 3 ثوانٍ أو أكثر من الدندنة أو الإنصات إلى جزءٍ من المقطع المرغوب الوصول إليه.
وعند تحديد المقطع المُراد، سوف تعرض “يوتيوب” محتوى خاصاً بالمؤدي بالإضافة إلى مقاطع فيديو عادية وقصيرة وفقاً للمدخلات الصوتية في البحث.
وكانت “غوغل” قد أتاحت ميّزة بحث مشابهة في المساعد الشخصي الخاص بها “Google Assistant” أواخر عام 2020.
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