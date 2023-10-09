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يوسف الخال في كلام ناري: اسرائيل شرّ مطلق، وهؤلاء أرادوا ميشال عون كبش محرقة
نبض بيروت
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الإثنين 09 تشرين الأول 2023
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نبض بيروت مع الممثل يوسف الخال

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