يوفنتوس يعلن رحيل الأرجنتيني دي ماريا

أعلن يوفنتوس في بيان يوم الخميس عن رحيل الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (35 عاما) عن صفوفه بعد موسم واحد.
وانضم اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين العام الماضي إلى يوفنتوس في 2022 بعد أن لعب بقمصان ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
وشارك في 40 مباراة بالموسم الماضي مع يوفنتوس وسجل ثمانية أهداف، نصفها في الدوري الإيطالي والنصف الآخر في الدوري الأوروبي.
وتشير تكهنات صحفية إلى أن دي ماريا سيلتحق بمواطنه ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأميركي، بينما كشفت مصادر أخرى عن قرب عودته إلى ناديه السابق بنفيكا البرتغالي الذي تركه عام 2010.
المصدر: العربية
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