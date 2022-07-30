يوفنتوس ينقذ برشلونة ويونايتد يفاوض نجم سالزبورج￼

ذكرت “توتوسبورت” أن يوفنتوس أعاد التفكير في فكرة ضم ميراليم بيانيتش من صفوف برشلونة.
لاعب يوفنتوس السابق لا يدخل في خطط برشلونة للموسم المقبل، ولكن بحسب التقرير، المفاضلة بين ضمه وضم لياندرو باريديس من صفوف بي إس جي بيوفي.
فيرنر مرشح للمغادرة مُعاراً
قال “فابريزيو رومانو” إن تشيلسي لا يمانع رحيل تيمو فيرنر خلال سوق الانتقالات الصيفية ولكن بصيغة الإعارة.
وتم ربط الدولي الألماني بيوفنتوس، ريال مدريد، أو العودة لصفوف لايبزيج من جديد.
ميلان يعلن رحيل مالديني
أعلن ميلان عن إعارة دانييلي مالديني، صانع ألعابه الشاب، لصفوف سبيزيا.
سيون يحاول ضم بالوتيلي
ذكرت “بليك” أن سيون السويسري مهتم بالتعاقد مع الإيطالي ماريو بالوتيلي من أدانا التركي.
ورغم تألق اللاعب مع فريقه مؤخراً وخوض فترة الإعداد، ولكن لا يمانع خوض تجربة جديدة بحسب التقرير.
تشيلسي مهتم بنجم إنتر الشاب
ذكرت “سكاي” أن تشيلسي قدم عرضاً بقيمة 8 مليون يورو لإنتر من أجل لاعبه الشاب تشيزاري كاسادي.
ويرفض إنتر بيع اللاعب بمقابل أقل من 20 مليون يورو بحسب الصحيفة، وبند بأحقية الشراء مقابل مبلغ متفق عليه.
ديباي معروض على يوفنتوس
ذكرت “كورييري” أن يوفنتوس تلقى اقتراحاً بضم مهاجم برشلونة ممفيس ديباي خلال الميركاتو الصيفي.
الهولندي لا يدخل في الحسابات الأساسية لبرشلونة عقب ضم روبرت ليفاندفكسي ووجود بيير إيمريك أوباميانج.
مانشستر يجتمع مع ممثلي سيسكو
ذكرت “مانشتسر إيفننج” أن مسؤولين من مانشستر يونايتد قد عقدوا اجتماعاً مع وكلاء نجم سالزبورج بينيامين سيسكو.
اللاعب الشاب تألق بشكل لافت في ودية ليفربول الأخيرة وجذب الأنظار، وتم ربطه مؤخراً بريال مدريد كذلك.
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