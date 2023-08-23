يوم “تاريخي” للهند.. “شاندرايان-3” هبطت بنجاح على سطح القمر

اعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هبوط مركبة الفضاء الهندية بسلام بالقرب من القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر اليوم.
وكتب مودي على منصة “إكس” :”يوم تاريخي لقطاع الفضاء الهندي”.
وقابل فنيو المهمة بهتافات الفرح وبالتصفيق إعلان منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في مقرها الرئيسي بأن “شاندرايان-3 هبطت بنجاح على سطح القمر”، بحسب ما ذكرت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وتضم “شاندريان-3” التي طورتها المنظمة الهندية للبحث الفضائي، جهاز الهبوط “فيكرام” (الشجاعة باللغة السانسكريتية) والروبوت المتحرك “برغيان” (الحكمة) لاستكشاف سطح القمر.
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