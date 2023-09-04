“٤٠ – ٤٥ دقيقة ما فيهم ولا اي فكرة”…سعود لجعجع “المتروك”: اديه صعب يكون كله ماشي لقدام وانت عم تشد لورا!

كتب الصحافي غسان سعود عبر حسابه على منصة “اكس”:
اديه صعب الواحد يعيش مع كل هيدي الطاقة السلبية! انه ٤٠ – ٤٥ دقيقة ما فيهم ولا اي فكرة بناءة كله هدم وتكسير وتعصيب! اديه صعب تكون متروك! اديه صعب يكون كله ماشي لقدام؛ مصالحات طويلة عريضة وانت عم تشد لورا! يلي علمك وعمرلك قصرك وحزبك وكبرك انعطف بغير اتجاه، وانت بعدك علتلة: كياس رمل وخطابات ومتاريس! اديه صعب يكون مجتمعك هلكان وانت بعدك بدك تقاتل فيه لتطلع شوية مصريات! سمير جعجع كتير صعب الشعور وبشع، الله يصبرك..
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