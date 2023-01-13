10 قتلى في حادث مرور غرب الهند

افادت “روسيا اليوم” أن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم صباح اليوم نتيجة اصطدام حافة لنقل الركاب مع شاحنة في ولاية ماهاراشترا غرب الهند.
ونقلت عن الشرطة المحلية، أن الحادث أسفر كذلك عن سقوط 12 جريحا.
ووفقا للمعلومات المتوافرة، وقع الحادث على طريق سريع على بعد 180 كيلومترا من مدينة مومباي عاصمة الولاية.
وأكدت أن الحافلة كانت تقل 45 راكبا وأنه يوجد بين القتلى العديد من النساء والأطفال.
وقالت الشرطة، إن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث وتم نقل كل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.
ونوهت مصادر طبية بأن بعض الجرحى في حالة خطيرة وحرجة، لذلك من غير المستبعد أن يزداد عدد القتلى لاحقا.
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