10 محاضر ضبط… مديرية حماية المستهلك تتابع جولتها

تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام.
فتم تسطير ١٠ محاضر ضبط بمؤسسات ومطاعم وكافيهات لمخالفة احتساب سعر صرف الدولار على ١٠٠ الف ليرة بدل ٩٢٠٠٠، وسيتم احالة المحاضر الى القضاء المختص للبت فيها.
كما وتستكمل مديرية حماية المستهلك جولاتها على المطاعم والفنادق للتأكد من سلامة الغذاء ومراقبة الاسعار كالمعتاد.
تؤكد الوزارة، رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص.
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