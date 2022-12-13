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12 نائبا من” لبنان القوي” يتقدمون باقتراح قانون.. هذا ما جاء فيه!
محلي
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الثلاثاء 13 كانون الأول 2022
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تقدم اثنا عشر نائبا  من تكتل “لبنان القوي”باقتراح قانون يرمي الى “تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمنع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة اجنبية وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان. 

والنواب الموقعون على الاقتراح هم: سيزار ابي خليل، سامر التوم، فريد البستاني، سليم عون، شربل مارون، ادكار طرابلسي، ندى البستاني، جورج عطا الله، نقولا صحناوي، غسان عطا الله، وجبران باسيل.

نص الاقتراح مرفق ادناه

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