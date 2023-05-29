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200 مليون دولار للبنان… إليكم ما كشفه وزير المالية!
محلي
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الإثنين 29 أيار 2023
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كشف وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال عن عزم البنك الدولي مد لبنان بقرض قيمته قرابة 200 مليون دولار أميركي لدعم القطاعات التنموية لاسيما القطاع الزراعي والمتمثل بمشروع التطوير Green Agri-food transformation for economic recovery project .
وكان الخليل استقبل اليوم في مكتبه في وزارة المالية نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج على راس وفد بحضور مدير عام وزارة المالية جورج معرواي ومستشار رئيس مجلس الوزراء سمير ضاهر ، حيث جرى استعراض المشاريع الممولة من البنك لاسيما قروض المساعدة لبرنامج الاسر الاكثر فقرا ودعم القمح ، وقد أبدى بلحاج ارتياحاً للمسار الذي تسلكه المرحلة لجهة السعي والمساعدة على تجاوز الأزمات الحادة.
وعلى صعيد وزارة المالية جرى التاكيد على المساعدة المالية المقررة لتعزيز القدرات في ما خص التطور الالكتروني.

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