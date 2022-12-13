21 طائرة صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية

أرسلت الصين عددا قياسيا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، وفق ما أعلنت تايبيه الثلاثاء، بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين.
وتعيش تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي في ظل تهديد من إمكانية تعرّضها لهجوم من الصين التي ترى الجزيرة جزءا من أراضيها وتتعهّد ضمها وإن كان عسكريا.
وكثّفت بكين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على جارتها منذ انتُخبت الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين التي تصر على استقلال تايوان.
قاذفات نووية
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية صباح الثلاثاء أن 21 طائرة دخلت “منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي” (أديز) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تشمل 18 قاذفة من طراز “إتش-6” ذات القدرات النووية.
يمثّل ذلك حتى الآن أكبر طلعة يومية لقاذفات “إتش-6” من منذ بدأت تايبيه إصدار بيانات التوغلات اليومية في سبتمبر 2020.
يأتي التحرك الصيني بعدما فرضت بكين حظرا على واردات تايوانية الأسبوع الماضي.
تعد “إتش-6” قاذفة الصين الرئيسية بعيدة المدى وبإمكانها نقل حمولات نووية.
نادرا ما ترسل الصين أكثر من خمس قاذفات “إتش-6” في يوم واحد، لكن الطلعات ازدادت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.
كان أكتوبر 2021 حتى وقت قريب الشهر الذي يسجّل أكبر عدد من طلعات “إتش-6” إذ بلغ عددها 16.
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