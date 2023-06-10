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23 عاماً على رحيل الرئيس حافظ الاسد… هكذا نعاه يومها “سياديو” لبنان!
محلي
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السبت 10 حزيران 2023
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في الذكرى 23 لوفاة الرئيس السوري حافظ الاسد، ذكر الناشط رامي صدقة عبر مواقع التواصل بمواقف “السياديين الجدد يومها”:

  • بيان مجلس محافظة الشمال في تيار المستقبل: رحل القائد الاسد. توقف القلب الكبير الذي اعتصر الآم الامة وآمالها
  • احمد فتفت: كان سداً منيعاً وحصناً كبيراً رد الكثير عن العرب وعزاؤنا في استمرار نهجه عبر شبل من عرينه
  • فريد مكاري: هو العملاق. لقد غاب الرئيس الاسد وحزنت سوريا ومعها لبنان والعالم العربي على القائد التاريخي
  • نائلة معوض: الرئيس الاسد عظيم من اكبر عظماء تاريخ امتنا الحديث ورغم انه غاب يبقى خالداً
  • بطرس حرب: وفاة الفقيد الكبير خسارة كبيرة للعالم العربي
  • مروان حمادة: خسر لبنان بوفاته الاخ الاكبر الذي رعى دائماً وحدته واستقلاله وسلمه الاهلي
  • مصباح الاحدب: هزنا نبأ رحيل القائد الرمز ونعتبر انفسنا مفجوعين كما الشعب العربي في سوريا
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